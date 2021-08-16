На телефон 87-летней москвичке поступил звонок от незнакомца, который начал угрожать ей и членам ее семьи...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Сокольники задержали приезжего мужчину по подозрению в совершении мошенничества в отношении пенсионерки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что на телефон 87-летней москвичке поступил звонок от незнакомца, который начал угрожать ей и членам ее семьи. Звонивший велел снять с банковского счета все сбережения и передать их гражданину, который ожидает у дома. Далее поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником полиции. Он подтвердил, что на территории города действуют злоумышленники и посоветовал следовать их инструкциям, чтобы помочь полиции их задержать. Пенсионерка сняла со счета денежные средства в размере 368 тысяч рублей и отдала их незнакомцу. Вернувшись домой, она связалась с родными, и поняла, что стала жертвой мошенников.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Волгоградском проспекте. Им оказался 33-летний приезжий, который выполнял роль перевозчика денежных средств.Следствием ОМВД России по району Сокольники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время установлен еще один эпизод противоправной деятельности задержанного. Злоумышленник, введя в заблуждение 82-летнюю пенсионерку, проживающую на Уральской улице, убедил ее отдать денежные средства в размере свыше 980 тысяч рублей.В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление личности и розыск соучастников задержанного, а также дополнительных эпизодов его противоправной деятельности.Максимальное наказание, предусмотренное за данное противоправное деяние, – лишение свободы сроком до шести лет.Уважаемые граждане! Помните, что ваша бдительность поможет предотвратить преступление. Если вы стали жертвой мошенников, сообщите об этом в полицию по телефону «02» (со стационарных телефонов) или «102» (с мобильных средств связи) или в дежурную часть территориального органа внутренних дел.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73