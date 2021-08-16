Всем выпускникам вручили свидетельства, подтверждающие окончание обучения, а отличившимся слушателям объявили благодарности...

В церемонии вручения дипломов принимали участие начальник Центра профессиональной подготовки московского Главка полиции полковник полиции Вячеслав Ипполитов, преподавательский состав, а также родные выпускников.В этом потоке выпускниками стали более 200 сотрудников полиции, освоившие в полном объеме программу профессионального обучения. Свое обучение они начали в конце февраля и на протяжении 5,5 месяцев изучали нормативные акты правоохранительной деятельности, боевые приемы борьбы и отрабатывали навыки стрельбы. Итогом обучения стал квалификационный экзамен. Слушатели показали знания, умения и навыки, полученные в процессе обучения и их реализацию при решении профессиональных задач, а также четкое понимание требований, которые стоят перед полицейскими на современном этапе.Всем выпускникам вручили свидетельства, подтверждающие окончание обучения, а отличившимся слушателям объявили благодарности.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве