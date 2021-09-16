Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве будет контролировать ход традиционного и онлайн-голосования. Работа будет вестись на площадке Центрального выставочного комплекса Экспоцентр.

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве будет контролировать ход традиционного и онлайн-голосования. Работа будет вестись на площадке Центрального выставочного комплекса "Экспоцентр".Утром в пятницу, 17 сентября, начнет работать видеоцентр, куда будут поступать сигналы с московских участков. Также будет действовать колл-центр, группа разбора и группы мобильного голоcования, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов."Здесь также откроются три участковых избирательных комиссии онлайн-голосования и зона наблюдения за электронным голосованием. Наша задача – контроль на каждом уровне, чтобы обеспечить проведение открытых и легитимных выборов", – рассказал он.В списках избирателей Москвы внесено более 7,5 миллиона человек. В электронном голосовании будут участвовать 2 014 765 человек.За прозрачностью дистанционного голосования будут наблюдать члены федеральной, городской и муниципальной избирательных комиссий. Они будут контролировать загрузки списка избирателей, работу с ним, наблюдать за транзакциями через ноду наблюдателя и прочее.Система онлайн-голосования прошла несколько тестирований, все готово к работе, заявил руководитель Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. Он напомнил, что жители столицы могут голосовать дистанционно круглосуточно – с 8 утра 17 сентября до 20 часов вечера 19 сентября.Электронные избиратели защищены от технических сбоев и проблем с подключением к Сети. "В случае возникновения таких ситуаций можно будет воспользоваться функцией "отложенного решения". Она позволит вернуться в систему и проголосовать заново в течение 24 часов после получения первого бюллетеня", – сказал Костырко.Для недопущения двойного голосования электронных избирателей исключают из списка голосующих на участках. За прозрачностью голосования на участках проследят наблюдатели Общественной палаты Москвы.В помощь им запущено приложение "Мобильный наблюдатель". "Оно станет личным помощником наблюдателей Общественной палаты Москвы, сделает работу по контрольным точкам более удобной и быстрой, обеспечит юридическую чистоту процесса наблюдения", – отметил замруководителя Штаба Илья Массух.Выборы в Государственную Думу восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября. В Москве также будут выбирать депутатов Московской гордумы и муниципального совета района Щукино.