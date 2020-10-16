При заключении кредитного договора злоумышленник представил в банк заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии у него залога в виде обеспечения кредита...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве в сфере кредитования.В полицию поступило заявление от представителя одного из столичных банков, который сообщил, что ранее неизвестный мужчина заключил договор с банком на выдачу кредита в размере 2 миллионов рублей под залог недвижимости. После получения денег, ежемесячные платежи в банк не выплачивались.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице 10-летия Октября задержали подозреваемого – 39-летнего москвича. Установлено, что при заключении кредитного договора злоумышленник представил в банк заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии у него залога в виде обеспечения кредита. Похищенными денежными средства он распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60