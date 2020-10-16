«Жизнь и здоровье девочки вне опасности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы и сотрудники ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве при содействии сотрудников ЦОРИ УВД по ЗАО разыскали пропавшего ребенка.14 октября в территориальный отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о пропаже 12-летней дочери. По словам женщины, девочка ушла из квартиры около 15:00 и с тех пор не появилась дома.Полицейские незамедлительно начали розыскные мероприятия, в ходе которых в органы внутренних дел г. Москвы и Подмосковья были разосланы ориентировки с приметами ребенка, опрошены соседи и друзья девочки, обследованы места ее возможного пребывания.Благодаря профессиональным действиям полицейских местонахождение девочки было установлено. В настоящее время ее жизнь и здоровье вне опасности.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.