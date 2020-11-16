После распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, в результате которого новые знакомые нанесли несколько ударов заявителю, и тот потерял сознание...

«Сотрудниками ОУР УВД по ЮВАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Люблино задержаны двое приезжих мужчин, подозреваемых в совершении разбойного нападения и грабежа», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что к ним доставлен мужчина с различными травмами. Позже в органы внутренних дел с заявлением обратился 20-летний житель столицы. Потерпевший сообщил, что некоторое время назад познакомился с молодыми людьми в магазине на Совхозной улице. После распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, в результате которого новые знакомые нанесли несколько ударов заявителю, и тот потерял сознание. Очнувшись, молодой человек обнаружил пропажу мобильного телефона и барсетки, в которой находились денежные средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых на Белореченской улице. Ими оказались двое приезжих в возрасте 25 и 30 лет, один из которых ранее судим. Похищенный мобильный телефон изъят и возвращен законному владельцу.Следствием ОМВД России по району Люблино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой».Кроме того, полицейскими была установлена причастность 30-летнего задержанного к совершению другого противоправного деяния на территории района. В ОМВД России по району Люблино с заявлением об уличном грабеже обратился 26-летний москвич. Мужчина сообщил, что по дороге на работу к нему подошли несколько молодых людей, один из которых потребовал показать содержимое карманов. После того как заявитель отказался, злоумышленник схватил его за одежду и под угрозой физической расправы завладел его телефоном. Затем незнакомец с помощью мобильного приложения перевел на свой счет денежные средства в сумме 10 тысяч рублей, вернул имущество заявителю и скрылся в неизвестном направлении.По данному факту следствием ОМВД России по району Люблино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж».В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18