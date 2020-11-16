Полицейские установили и задержали 43-летнего жителя столицы, который систематически предоставлял наркозависимым людям свою жилплощадь для потребления запрещенных средств и веществ...

Оперативники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮВАО в Рязанском районе г. Москвы ликвидировали притон для потребления наркотических средств.В ходе проверки оперативной информации полицейские установили и задержали 43-летнего безработного жителя столицы, который систематически предоставлял наркозависимым людям свою жилплощадь в 1-м Институтском проезде для потребления запрещенных средств и веществ.При обследовании жилого помещения полицейскими были обнаружены и изъяты шприцы, стеклянный флакон со следами нагара, а также свертки с веществом неизвестного происхождения массой более 6 граммов, которое, согласно справке об исследовании, содержит в своем составе наркотическое средство – марихуану.Дознанием УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18