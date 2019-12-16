Главный тренер клуба футбольной премьер-лиги Крылья Советов черногорец Миодраг Божович может расстаться с командой из Самары. Причин, по крайней мере, две: не слишком успешный старт волжан в чемпионате России и разногласия с авторитетными менеджерами.

Главный тренер клуба футбольной премьер-лиги "Крылья Советов" черногорец Миодраг Божович может расстаться с командой из Самары. Причин, по крайней мере, две: не слишком успешный старт волжан в чемпионате России и разногласия с авторитетными менеджерами."Крылышки" в последних по времени четырех турах потерпели четыре поражения и опустились на 15-е место в таблице, которое грозит расставанием с высшим дивизионом. Главным оппонентом Божовича в клубе, по сведениям издания "Спорт-экспресс", стал агент Павел Андреев, который в значительной степени формировал состав команды.Однако, хотя переговоры о досрочном расторжении контракта официально не начинались, инсайдеры в клубе сообщают, что специалист намерен получить всю сумму, положенную ему по контракту (около 1 миллиона евро), а руководство "КС" намерено ее урезать.Слухи об отставке черногорца породили и волну сплетен по поводу имени его преемника. С высокой долей вероятности место главного тренера может занять наставник дубля "Крылышек" Владимир Кухлевский. Кандидатом на пост также является Рашид Рахимов, в этом сезоне покинувший должность тренера грозненского "Ахмата".