Угрожая насилием, злоумышленники совершили несколько переводов денежных средств с карты заявителя на собственные счета...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Косино-Ухтомский задержали подозреваемых в хищении денежных средств у пенсионера путем грабежа.В территориальный отдел полиции обратился 70-летний житель Подмосковья. Мужчина рассказал, что на территории парка района Косино-Ухтомский к нему подошли двое неизвестных и отобрали его мобильный телефон. Угрожая насилием, незнакомцы потребовали сообщить код от банковского приложения, после чего совершили несколько переводов денежных средств с карты заявителя на собственные счета. После нескольких банковских операций карта потерпевшего была автоматически заблокирована, и злоумышленники поспешили скрыться на автомобиле такси. Ущерб составил около 40 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на территории лесопарка задержали подозреваемых. Ими оказались 37-летний приезжий мужчина и 28-летняя жительница столицы. Похищенными денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.Следственным отделом ОМВД России по району Косино-Ухтомский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73