К заявительнице обратился неизвестный с предложением помощи по изменению меры пресечения в отношении ее родственника. За оказание данной услуги он потребовал 30 миллионов рублей...

Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с УФСБ России по г. Москве и Московской области задержали мужчину, подозреваемого в попытке хищения крупной суммы денежных средств путем мошенничества.В полицию поступило заявление от 36-летней москвички. Женщина сообщила, что к ней обратился неизвестный с предложением помощи по изменению меры пресечения в отношении ее родственника, привлеченного к уголовной ответственности и находящегося под стражей. За оказание данной услуги гражданин потребовал денежные средства в размере 30 миллионов рублей. Женщина, подозревая, что в отношении нее совершаются противоправные деяния, обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов в одном из ресторанов на улице Усачева при передаче заявительницей части денег в размере 15 миллионов рублей задержали подозреваемого – 51-летнего ранее судимого москвича. Установлено, что задержанный не имел возможности повлиять на изменение меры пресечения родственнику заявительницы. Свой преступный умысел злоумышленник не смог довести до конца по независящим от него обстоятельствам.Следственной частью СУ УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60