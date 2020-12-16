Злоумышленники на основании подложных документов совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента Российской Федерации...

Главным следственным управлением совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и коллегами из оперативно-розыскного отдела Домодедовской таможни ФТС России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.Установлено, что злоумышленники предоставляли в один из коммерческих банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с исполнением внешэкономического контракта на поставку сантехники. На основании данных документов соучастники совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента Российской Федерации.По предварительным данным за пределы Российской Федерации выведено свыше 45 миллионов рублей.ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 193.1 УК РФ.Сотрудниками УЭБиПК совместно с коллегами из ФТС России проведено более 15 обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.Кроме того, в ходе обыска по месту проживания одного из злоумышленников обнаружено и изъято огнестрельное оружие, и боеприпасы к нему, а также саженцы, визуально схожие с растениями, содержащими наркотические средства.Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, еще один находится под домашним арестом. Всем предъявлено обвинение.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к совершению противоправной деятельности.Расследование уголовного дела продолжается.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53