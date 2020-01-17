Москва проверит тревожные слухи о том, что Силы демократической Сирии освобождают в Заевфратье террористов из мест заключения за определенную мзду. Это пообещал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы дипломатического ведомства в 2019 году. Пресс-конференцию Лаврова в прямом эфире транслировал телеканал Россия 24.

Москва проверит тревожные слухи о том, что Силы демократической Сирии освобождают в Заевфратье террористов из мест заключения "за определенную мзду". Это пообещал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы дипломатического ведомства в 2019 году. Пресс-конференцию Лаврова в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24".Тем не менее, несмотря на угрозу расселения выпущенных бандитов по всей территории Сирии, Лавров считает, что сирийский кризис находится в продвинутой стадии урегулирования. Глава МИД России отметил прогресс практически по всем направлениям — военно-политическом, дипломатическом, гуманитарном.Немного, по мнению Лаврова, отстает экономическое восстановление Сирии. Это потому, что западные партнеры и некоторые страны региона выдвигают предварительные условия, которые меняются в зависимости от того, что происходит."Это не вполне способствует результатам", — подчеркнул Сергей Лавров.Министр иностранных дел России также отметил, что объявленное перед переговорами в Москве перемирие в Ливии в основном пока соблюдается. Но в России надеются, что соглашение о прекращении огня всеми сторонами в Ливии будет бессрочным.При этом маршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар и глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж пока не готовы к прямым переговорам, констатировал Сергей Лавров.Отношения между ними такие, что они даже в одной комнате не могут находиться, пояснил Лавров, не говоря уже о встречах и разговорах друг с другом. Он дал несколько советов перед берлинской конференцией 19 января.Главное, чтобы ливийские стороны не повторяли своих прошлых ошибок и не начинали выдвигать дополнительные условия, обвинять друг друга, подчеркнул Лавров.Исполняющий обязанности главы российского внешнеполитического ведомства высказал свою претензию к Вашингтону. По его мнению, Соединенные Штаты, не выдавая визы дипломатам из неугодных им стран, откровенно злоупотребляют привилегий страны, где расположена штаб-квартира ООН."Это и есть новые правила в очередном обличии", — резюмировал Сергей Лавров.Агрессивные шаги в первую очередь США, а также ряда западных стран на разрушении международно-правовой архитектуры безопасности, замену международного права собственным изобретенным миропорядком, подчеркивает и.о. министра иностранных дел России, ключевой дестабилизирующий фактор на международной арене.Сегодня мир продолжает очень сильно лихорадить, поставил диагноз глава российского МИД. К причинам этого Лавров отнес разрушение Вашингтоном Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, искусственное нагнетание напряженности в регионе Персидского залива, затяжки и заматывание перспектив продления Договора о стратегических наступательных вооружениях, попытки пересмотреть основы урегулирования на Ближнем Востоке, а также усиление военной активности НАТО у российских границ.Что касается ситуации на Украине, то Сергей Лавров призвал не оставлять достигнутые на саммите нормандской четверки в Париже решения на бумаге, как это было при прежнем украинском президенте Петре Порошенко. После трехлетнего перерыва новое руководство в Киеве смогло сделать шаги по выполнению решений двух предшествующих саммитов лидеров России, Германии, Франции и Украины.