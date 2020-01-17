Переломом бедра закончился для юного жителя Киева поход в детскую поликлинику - на ребенка рухнули демонтированные металлические двери. ЧП попало в объектив камеры наблюдения.

Переломом бедра закончился для юного жителя Киева поход в детскую поликлинику — на ребенка рухнули демонтированные металлические двери. ЧП попало в объектив камеры наблюдения.Инцидент произошел днем 13 января в поликлинике № 2 по проспекту Правды. Четырехлетний мальчик пришел вместе с мамой, братом и сестрой на прием к терапевту — у него диагностировали ветрянку. На кадрах видно, как любопытный юнец подходит к прислоненным к стене дверям, и в этот момент они падают на него. Все произошло на глазах матери, которая первой и пришла на помощь сыну."Весь медицинский персонал боялся брать ответственность, поэтому все ждали скорую", — рассказал очевидец.Ребенка госпитализировали с переломом бедра, его ждет операция, которую пока нельзя провести из-за ветряной оспы.