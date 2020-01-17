Поправки к Конституции, которые президент предложил в Послании Федеральному собранию, не затрагивают ее фундаментальных основ. Их цель — обеспечить дальнейшее развитие России как правового социального государства. С таких слов Владимир Путин начал первую встречу с членами рабочей группы, которая будет готовить предложения о поправках.

Поправки к Конституции, которые президент предложил в Послании Федеральному собранию, не затрагивают ее фундаментальных основ. Их цель — обеспечить дальнейшее развитие России как правового социального государства. С таких слов Владимир Путин начал первую встречу с членами рабочей группы, которая будет готовить предложения о поправках. Президент утвердил ее состав накануне. 75 человек — политики, бизнесмены, артисты, общественные деятели — будут решать, чем и как дополнить или скорректировать Основной закон страны.Первое заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию носит ознакомительный характер, но далее работа будет вестись очень интенсивно.Президент благодарит всех за то, что согласились участвовать в этой важной и сложной работе. Накануне, признается Путин, он был ограничен временными рамками, когда выступал перед Федеральным Собранием. Но сегодня есть возможность поговорить о предлагаемых инициативах более подробно. В том числе о том, чтобы наделить Госдуму полномочиями утверждать председателя правительства, его заместителей и министров."В этом есть большой смысл: Россия, оставаясь президентской республикой, все-таки становится более открытой. И значение парламента повышается, и взаимодействие парламента с правительством усиливается, — сказал президент. — Возникает ситуация, когда парламент будет нести большую ответственность не только за назначенных министров, заместителей и самого председателя, но и за ту работу, которую они проводят, за ту политику, которую проводит правительство. Такая более тесная связка между парламентом и правительством, мне кажется, уже востребована. Представьте себе, назначается председатель правительства – президент уже не имеет права отклонить эту кандидатуру. А потом председатель правительства идет не к президенту со своими предложениями, а идет в парламент, и парламент фактически в окончательном виде утверждает заместителя председателя правительства и федеральных министров. Президент и в этом случае не имеет права их отклонить. Ответственность, безусловно, совершенно другого уровня возникает и у парламента, и у правительства в отношениях и в работе друг с другом".Но при этом президент сможет контролировать эффективность работы кабинета министров."Россия должна оставаться в то же время президентской республикой, и у президента должны сохраняться серьезные полномочия, связанные с возможным отстранением от должности тех, кто нарушает закон, тех, кто недобросовестно исполняет свои служебные обязанности, и в связи с потерей доверия", — подчеркнул глава государства".Доктор Леонид Рошаль уточняет, будут ли это персональные кадровые решения."Будет ли возможность у президента, если кто-нибудь из министров или вице-премьеров не работает достаточно хорошо, поставить вопрос о соответствии должности и сказать ему до свидания?" – спрашивает он."Да. Я и вчера говорил, и сейчас упомянул коротко. Полагаю, что у главы государства должно оставаться право отрешать от должности тех, кто ненадлежащим образом исполняет свои обязанности", — ответил Путин.Костяк команды — а это именно команда, потому что им предстоит работать вместе — составляют профессиональные законотворцы: сенаторы, депутаты Госдумы, председатели некоторых региональных законодательных собраний. Всего 75 человек. Есть среди них и те, кто работал над текстом Конституции 1993 года. И это тоже по-своему символизирует, что Конституция — живой закон, который должен и может меняться."Конституция — это не памятник какой-то эпохе, — считает председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. — Это именно живой документ. Живая Конституция — это значит, что Конституция должна давать ответы на те запросы, которые посылает общество"."За 25 лет в мире не осталось ни одной Конституции, которая не подверглась бы коррекции, — указывает директор федерального государственного научно-исследовательского учреждения "Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации" Талия Хабриева. — Этот опыт уже наукой обобщен, мы будем использовать его как дополнительный инструментарий. Но необходимо сохранять иммунитет российского общества от концептов, предложений, иделогем, которые не укоренятся в нашей действительности и которые не совместимы с нашей конституционной матрицей, доказавшей свою жизнеспособность за 25 лет".В составе рабочей группы много узнаваемых лиц — известные политики, деятели культуры, науки и искусства, спортсмены. Им, конечно, сложнее, чем профессиональным юристам. Но работа над изменением Конституции, говорит Путин, требует не только профессиональных знаний, но также политического и жизненного опыта. При этом рабочей группе Путин рекомендует руководствоваться важнейшим постулатом — российское законодательство должно иметь приоритет над международным."Мы ничем не будем отличаться от других государств мира, которые уже давно приняли такие решения и прямо, без всяких обиняков, без всякого стеснения прописали, что на территории их страны действует все, что не противоречит их Основному закону, — сказал Путин. — Это совсем не значит, что мы уклоняемся от ситуации, когда международный договор имеет приоритетное значение в отношении других законов Российской Федерации, но только не Конституции. Если договор какой бы то ни было противоречит Конституции, он и заключаться не должен, а если был заключен и мы обнаружили, что там есть нарушение Конституции, он не будет действовать на территории Российской Федерации".Президентские предложения о поправках в Конституцию поистине эпохальны. Путин предлагает закрепить в основном законе такие важные нормы, как запрет на второе гражданство или вид на жительство для тех, кто избирается в Госдуму и Совет Федерации, а также для претендентов на такие важные посты, как губернатор, министр, руководитель федерального органа власти. А президентом сможет стать только тот, кто никогда не имел иностранного гражданства и последние 25 лет проживал на территории России. Рабочей группе предстоит готовить и большой блок социальных поправок. О закреплении минимального размера оплаты труда, который должен быть не меньше прожиточного минимума, и об обязанности правительства ежегодно индексировать пенсии."Мы и так это делаем на сегодняшний день. Но так было не всегда, и многие из присутствующих здесь об этом хорошо осведомлены. "Денег не хватает, приоритетов много, пенсионеры подождут". А если мы зафиксируем в Конституции необходимость индексации, то так уже никогда в будущем никто не скажет. Правительство обязано будет индексировать пенсии, или это будет нарушение Конституции со всеми вытекающими отсюда последствиями и возможностью президента реагировать на это нарушение Конституции в отношении всех должностных лиц, в отношении которых у него будет право в том числе отстранять от должности", — отметил российский лидер.Статус Госсовета тоже должен быть прописан в Конституции. Но здесь Путин призывает действовать аккуратно: нельзя создавать вторую палату регионов, которая бы дублировала Совет Федерации. На первой встрече определили основные параметры работы, стратегию взаимодействия."Это наш первый подход к снаряду, — подчеркнул Путин. — Мы с вами будем встречаться, будем обсуждать то, что начнет возникать и начнет прорабатываться уже на профессиональном уровне. Еще раз хочу вас всех поблагодарить за то, что вы согласились принять участие в этой работе. Она очень важна и востребована. Все эти вопросы, которые поставлены, они созрели. Эта работа очень ответственная, чрезвычайно ответственная. Ну, и, конечно, почетная. Хочу нам всем пожелать успехов на этом пути. Спасибо вам большое. Всего хорошего".А уже завтра начнется работа по конкретным направлениям — по отдельным пунктам и статьям.