Злоумышленник попросил своего знакомого вывезти якобы купленный им автомобиль на эвакуаторе к его дому. В дальнейшем он планировал разобрать автомобиль и продать по запчастям...

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Куриловское» г. Москвы задержали 32 –летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в краже автомобиля.В отдел полиции с заявлением о краже обратилась 61-летняя жительница поселения Щапово. Женщина рассказала, что неизвестный похитил ее автомобиль «Хендай», припаркованный возле дома. Материальный ущерб составил 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Установлено, что злоумышленник попросил своего знакомого вывезти якобы купленный им автомобиль на эвакуаторе к его дому. В дальнейшем он планировал разобрать автомобиль и продать по запчастям. Похищенный автомобиль изъят и в дальнейшем будет возвращен законному владельцу.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Куриловское» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ТиНАО8 (999) 010-51-79