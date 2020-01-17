Владимир Путин встретился с генеральным секретарём японского Совбеза Сигэру Китамурой. Оба отметили поступательное развитие отношений двух стран. Кроме того, речь шла о партнёрстве в сфере обеспечения безопасности в восточной Азии.

Владимир Путин встретился с генеральным секретарём японского Совбеза Сигэру Китамурой. Оба отметили поступательное развитие отношений двух стран. Кроме того, речь шла о партнёрстве в сфере обеспечения безопасности в восточной Азии.Китамура передал Владимиру Путину приветствие от премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщает телеканал "Россия 24". Российский президент сказал, что намерен встретиться с Абэ для дальнейших консультаций и передал ему наилучшие пожелания.