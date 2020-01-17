Несколько нетрезвых мужчин повздорили на борту следовавшего из Таиланда в Нижний Новгород чартерного рейса. Дело дошло до драки и едва не обернулось экстренной посадкой лайнера авиакомпании Azur Air. По прибытии дебоширы, которых сняли на видео, отправились в отделение полиции.

Несколько нетрезвых мужчин повздорили на борту следовавшего из Таиланда в Нижний Новгород чартерного рейса. Дело дошло до драки и едва не обернулось экстренной посадкой лайнера авиакомпании Azur Air. По прибытии дебоширы, которых сняли на видео, отправились в отделение полиции.Скандал на борту воздушного судна произошел вечером 16 января. По данным МВД, двое туристов после вылета из аэропорта Пхукета принялись налегать на спиртное, игнорируя замечания бортпроводников."Позже один из них спровоцировал конфликт с другими пассажирами, размахивал руками, выражался нецензурной бранью", — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.По данным пассажиров, в стычке участвовали трое мужчин, дело дошло до драки, а успокаивать дебоширов пришлось всем салоном, поскольку капитан грозился совершить экстренную посадку.На земле их встречали стражи порядка — объясняться пришлось в отделении. На хулиганов составили административные протоколы о распитии алкоголя и появлении в нетрезвом виде в транспорте.