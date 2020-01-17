США ввели визовые санкции в отношении генерала Корпуса стражей исламской революции (элитные войска Ирана) Хасана Шавапура.

США ввели визовые санкции в отношении генерала Корпуса стражей исламской революции (элитные войска Ирана) Хасана Шавапура."Он ответственен за резню 148 беспомощных иранцев в ноябре 2019 года", — заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.По его словам, иранцы прислали более 88 тысяч свидетельств о грубых нарушениях прав человека, в том числе во время протестов, передает ТАСС.При этом спецпредставитель США приветствовал решение "евротройки" (Германия, Франция и Великобритания), объявившей о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном.По мнению Брайана Хука, этот механизм может привести к возврату санкций ООН. "Но это решение должна принять "евротройка", — указал он.Ноябрьские беспорядки в разных городах Ирана были связаны с резким ростом цен на бензин. Манифестанты поджигали офисы банков и автозаправки, напоминает РИА Новости.