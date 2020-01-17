Во Владикавказе зоозащитница спасла бездомную собаку, отгрызшую себе хвост. Ветеринары сделали несчастному животному операцию и поставили псу диагноз: психическое заболевание.

Во Владикавказе сердобольная девушка подобрала на улице беспокойную собаку с окровавленным обрубком вместо хвоста. Зоозащитнице удалось заманить животное к себе в машину, чтобы отвезти его к ветеринару."Вы просто не представляете, что пережил наш волонтер Валерия!", — позже написали про эту поездку местном в сообществе "Бездомных Net".Действительно, девушка натерпелась: подобранная собака бегала и прыгала по всей машине, рычала и кусалась, вертелась и даже отгрызла последние остатки своего хвоста.Спасение собаки далось Валерии дорогой ценой: внеплановая операция обошлась недешево, вдобавок салон автомобиля премиальной марки в итоге был поврежден и испачкан кровью и рвотой.После оказания помощи ветеринар сообщил, что животное само отгрызло себе хвост из-за психического расстройства и, помимо антибиотиков, назначил противоэпилептический препарат и настоятельно порекомендовал содержать пса в изолированном месте.В настоящее время собака отправлена на передержку, отвечающую этим требованиям. Волонтеры собирают средства на содержание изолированного пса.