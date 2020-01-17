Командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар пообещал Владимиру Путину еще раз приехать в Москву и продолжить переговоры.

Командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар пообещал Владимиру Путину еще раз приехать в Москву и продолжить переговоры, сообщат агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля."Благодарю вас и выражаю полную поддержку российской инициативе по проведению мирных переговоров в Москве, которые должны привести к миру в Ливии. Подтверждаю, что мы готовы принять ваше приглашение посетить Российскую Федерацию для продолжения начатого диалога. Примите от нас глубокую признательность и уважение", — написал Хафтар Путину.Источник в ливийском правительстве добавил, что визит Хафтара в российскую столицу состоится уже после поездки в Берлин.Напомним, ранее в Москве состоялись переговоры главы Ливийской национальной армии Хафтара с руководителем Правительства национального согласия Файезом Сараджем. По итогам встречи было составлено соглашения о прекращении огня. Представители ПНС подписали документ, а командующий ЛНА – нет. Следующая встреча Хафтара и Сараджа назначена на 19 января. Она пройдет в Берлине.Между тем, командующий ЛНА приехал в Грецию, где встретился сначала с министром иностранных дел Никосом Дендиасом, а потом с премьер-министром Кириакосом Мицотакосом.Перед переговорами с главою греческого правительства Халифа Хафтар назвал себя пацифистом и добавил, что приехал говорить о мире.