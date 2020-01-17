В Москве установлен абсолютный рекорд за все время метеонаблюдений. Столбик термометра накануне поднялся до отметки чуть больше 3 градусов. Так тепло в столице 16 января не было -- 140 лет. Последний раз абсолютный максимум регистрировался в 1925 году.

В Москве установлен абсолютный рекорд за все время метеонаблюдений. Столбик термометра накануне поднялся до отметки чуть больше 3 градусов. Так тепло в столице 16 января не было -- 140 лет. Последний раз абсолютный максимум регистрировался в 1925 году.Как подсчитали в Гидрометцентре, в этом месяце погода в Москве выше климатической нормы на 8 с половиной градусов. Сегодня также ожидается аномально высокая температура. Столбик термометра может приблизиться к четырем градусам тепла.В ближайшую неделю в зоне тепловой аномалии могут оказаться также Ленинградская, Вологодская, Псковская области, Красноярский и Хабаровский края, а также часть Якутии, сообщает телеканал "Россия 24".