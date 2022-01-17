Минцифры России по инициативе МВД России на портале госуслуг реализован сервис «Уведомления по трудовым мигрантам».

В целях создания благоприятных условий для работодателей и заказчиков работ или услуг, привлекающих иностранную рабочую силу, Минцифры России по инициативе МВД России на портале госуслуг реализован сервис «Уведомления по трудовым мигрантам», позволяющий подавать электронные уведомления о заключении и расторжении трудовых или гражданско-правовых договоров с иностранными гражданами, а также о выплате заработной платы высококвалифицированным иностранным специалистам.Ранее работодателям необходимо было лично обращаться в подразделения по вопросам миграции либо направлять соответствующие уведомления по почте. Теперь они могут подать указанные уведомления в электронной форме через личный кабинет на портале государственных слуг, используя усиленную квалифицированную электронную подпись.Следует учитывать, что работодателям необходимо подавать уведомления о привлечении иностранных работников независимо от их статуса, в отношении временно или постоянно проживающих на территории России, а также граждан государств-членов Евразийского экономического союза. Неисполнение обязанности по подаче уведомлений может повлечь за собой привлечение работодателя к административной ответственности с наложением штрафных санкций в размере до 1 млн рублей (ч. 3 и ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ).Ежегодно в подразделения по вопросам миграции поступает более 3 млн уведомлений, связанных с трудовой деятельностью иностранных граждан. Расширение возможностей своевременной подачи уведомлений о привлечении иностранной рабочей силы позволяет создать более комфортные условия для соблюдения работодателями миграционных правил.