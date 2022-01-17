Злоумышленники в подъезде одного из домов в центре Москвы напали на спящего мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, и с особой жестокостью нанесли ему тяжкие телесные повреждения...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Басманному району совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на 38-летнего москвича», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Предварительно установлено, что злоумышленники в подъезде одного из домов в центре Москвы напали на спящего мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, и с особой жестокостью нанесли ему тяжкие телесные повреждения. После чего похитили принадлежащую потерпевшему куртку и скрылись. Гражданин в бессознательном состоянии нарядом скорой медицинской помощи был госпитализирован в лечебное учреждение. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Маросейка задержали подозреваемых. Ими оказались 34-летний житель Подмосковья и 29-летний приезжий мужчина. У злоумышленников изъята куртка потерпевшего.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ «Разбой». В отношении фигурантов данного уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкции части 4 данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60