Счетная палата России в этом году проанализирует эффективность мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным с 2018 года. Об этом сообщил в своем Твиттере глава контрольного ведомства Алексей Кудрин.

Счетная палата России в этом году проанализирует эффективность мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным с 2018 года. Об этом сообщил в своем "Твиттере" глава контрольного ведомства Алексей Кудрин.На днях журналист и видеоблогер Юрий Дудь опубликовал на YouTube фильм о ВИЧ-инфекции в России. По мнению Кудрина, Дудь "снял нужный фильм", и СПИД, от которого в 2018 году в России в среднем умирало по 100 человек в день, в нашей стране пока является гораздо более реальной угрозой, чем нашумевший коронавирус COVID-19.Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко два дня назад заявил, что эпидемии ВИЧ-инфекции в России нет. По его словам, развитой эпидемия при ВИЧ считается при заражении 1 процента от всего населения. В России же с 1987 года, когда в стране был зарегистрирован первый заболевший, заразились ВИЧ-инфекцией около 1 миллиона человек. При этом, по словам Онищенко, с современным уровнем медицинской помощи ВИЧ-инфицированные могут нормально жить и рожать детей.