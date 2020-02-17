Для улучшения отношений с Россией ЕС и НАТО следует изменить свою политику по отношению к Москве, а также системный подход к диалогу, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. Он назвал три важнейших условия, при реализации которых эта задача может быть успешно решена.

Для улучшения отношений с Россией ЕС и НАТО следует изменить свою политику по отношению к Москве, а также системный подход к диалогу, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.Он назвал три важнейших условия, при реализации которых эта задача может быть успешно решена. Во-первых, считает Грушко, ЕС должен выработать более конкретную стратегию для выстраивания взаимодействия с российской стороной.Во-вторых, НАТО следует отказаться от попыток втянуть Москву в систему безопасности времен холодной войны, а также перестать фокусироваться на политике сдерживания, подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.По его мнению, наращивание военного потенциала Североатлантического альянса в Восточной Европе — бессмысленное расходование средств, поскольку реальных рисков в этом регионе нет.Третьим условием, по его словам, является самостоятельность европейских стран в выстраивании диалога с Москвой. Грушко призвал государства ЕС пересмотреть свои подходы по этому поводу, а не оглядываться на США.Замглавы российского МИД отметил, что дискуссии на конференции в Мюнхене дают понять, что создание системы глобальной безопасности без участия РФ бесперспективно. "Все больше людей понимают, что безопасности без России быть не может, а безопасности против России не получится, а поэтому надо каким-то образом находить пути взаимодействия", — подчеркнул Грушко, слова которого приводит РБК.