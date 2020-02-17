Сотрудниками московской полиции задержан подозреваемый в нападении на граждан в православном храме на Бакунинской улице столицы.
«Сотрудниками московской полиции задержан подозреваемый в нападении на граждан в православном храме на Бакунинской улице столицы.
Как сообщалось ранее, злоумышленник вошел в алтарь храма святителя Николая Чудотворца и нанес ножевые ранения двоим мужчинам. Находившиеся в храме люди помешали нападавшему скрыться.
Прибыв в течение 3 минут на место происшествия, сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого, которым оказался 26-летний ранее не судимый житель г. Липецка. У него изъят нож, перчатки и сверток с веществом растительного происхождения. Исследование показало, что это марихуана.
Руководителем органа дознания ОМВД России по Басманному району ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 213 и 116 УК РФ.
Уголовное дело передано в СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Следствие планирует обратиться с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк