Сотрудниками московской полиции задержан подозреваемый в нападении на граждан в православном храме на Бакунинской улице столицы.

«Сотрудниками московской полиции задержан подозреваемый в нападении на граждан в православном храме на Бакунинской улице столицы.Как сообщалось ранее, злоумышленник вошел в алтарь храма святителя Николая Чудотворца и нанес ножевые ранения двоим мужчинам. Находившиеся в храме люди помешали нападавшему скрыться.Прибыв в течение 3 минут на место происшествия, сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого, которым оказался 26-летний ранее не судимый житель г. Липецка. У него изъят нож, перчатки и сверток с веществом растительного происхождения. Исследование показало, что это марихуана.Руководителем органа дознания ОМВД России по Басманному району ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 213 и 116 УК РФ.Уголовное дело передано в СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Следствие планирует обратиться с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк