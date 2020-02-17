В Мюнхене состоялась очередная конференция по безопасности. То, что там происходит, очень отражает реальности нового мира.

В Мюнхене состоялась очередная конференция по безопасности. То, что там происходит, очень отражает реальности нового мира.Каждый год президент мюнхенской конференции Ишингер ищет способ спровоцировать дискуссию. Такая работа. В этом году он придумал новое слово: westlessness – "беззападность". Как-то так. Дескать, вот Запад сходит с мировой сцены как коллективная сущность. Первым, кто поддержал эту мысль, был федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. "Наш ближайший союзник США не согласен с самой идей мирового сообщества. Как будто позиция "каждый сам за себя" может лежать в основе международной политики", — отметил политик.Делегация из Вашингтона, как всегда, была самой многочисленной, но внутренне разобщенной по причине разделения на тех, кто "за" и "не против" Трампа. Первой на большом черном автомобиле американского производства приехала лидер демократического большинства в Конгрессе Нэнси Пелоси. И стала ругать Китай."КНР стремится экспортировать свою цифровую автократию с помощью телекоммуникационного гиганта Huawei", — заявила она.США не нравятся китайское 5G, китайские товары, деньги, шпионы и корабли в Южно-Китайском море. Выяснилось, что, несмотря на внутренние противоречия, все это одинаково не нравится демократам и республиканцам, что позже подтвердил и человек из команды Трампа госсекретарь Майкл Помпео. Главные угрозы в Вашингтоне представляют себе так: на первом месте — Китай, на втором — Иран и Серверная Корея, на третьем – ИГИЛ (запрещено в РФ). А Штайнмайер вообще не прав."У меня хорошие новости. И их много. США смело смотрят в лицо мировым вызовам и не собираются моргать. Запад одерживает верх. Мы одерживаем коллективную победу. Мы делаем это вместе", — заявил Помпео.То, что Запад одерживает победу, Помпео провозгласил неоднократно. Но у Сергея Лаврова на этот счет другая информация."Согласно статистике Международного валютного фонда, совокупный ВВП стран БРИКС превысил аналогичный показатель стран "большой семерки". Данный тренд сохранится", — отметил глава российского МИД.Это замечание Лавров сделал на заседании политического клуба "Примаковские чтения". Вообще большую часть времени в Мюнхене Сергей Лавров, как всегда, находился вне конференц-зала, проведя больше десятка закрытых двусторонних встреч. С китайским коллегой Ван И, который сообщил на конференции о том, что стратегическое сотрудничество с Россией будет продолжено, коронавирус под контролем, а трения США связанны тем, что они не хотят признавать успехи социалистической системы. С госсекретарем Помпео (об их общений известно только то, что уже на выходе госсекретарь пожелал Лаврову удачи), с немецким коллегой Маасом, иранским Джавадом Зарифом и с премьером Иракского Курдистана Барзани. Наверное, самой актуальным было общение с турецким министром иностранных дел Чувашоглу. Как повлияло на отношения России и Турции обострение ситуации в сирийском Идлибе, спрашивали Лаврова на конференции?"У нас с Турцией очень хорошие отношения. Это не означает, что мы должны во всем соглашаться. Я вообще считаю, что полного согласия не может быть ни по одной проблеме между двум странами. Это один из последних очагов терроризма. Обеспечение договоренностей (прекращение огня, демилитаризованная зона, отмежевание от террористов) не предполагает отказ от бескомпромиссный борьбы с терроризмом. Задача сложная. Контакты между Россией и Турцией продолжаются — с целью найти пути выполнения договоренностей по Идлибу. Очередные контакты состояться на следующей неделе", — сказал Лавров.Развязка конфликтов регионального, а уж тем более глобального масштаба зависит от постоянных членов Совета безопасности ООН. Лавров напомнил о российской инициативе, которая получила одобрение Франции и Китая, но на которую невнятно отреагировали в Вашингтоне и Лондоне."Нужен прямой и честный обмен мнениями о том, как сберечь мир для будущих поколений", — уверен глава российского МИД.Президент Франции Макрон также высказал несколько интересных мыслей, касающихся доверия: "Одно дело, что США не доверяют России, но мы соседи! Если мы продолжим выступать так, как мы это делали ранее, то это не политика, а неэффективный подход. У нас будет больше замороженных конфликтов, больше подозрительности, столкновений в киберпространстве, санкций, которые вообще ничего не изменили. Я не говорю о том, что их нужно отменить. Я констатирую, что они ничего не принесли".Когда Макарон закончил свое выступление, рядом с ним тут же возникло лицо, которого раньше в Мюнхене никто не слушал, а теперь и слова вообще не дают. Порошенко улыбался, дожидаясь пока на него обратят внимание. Ушел очень довольный, потому что обратили. Вообще организаторы конференции учли печальный опыт мюнхенских монологов Порошенко и отвели действующему президенту Украины небольшой зал, который получилось заполнить. Украинской прессой и членами украинской делегации. Модератором выступила ведущая CNN. Поупражнялись в английском."У нас установились прекрасные отношения с США. Спасибо всем и президенту Трампу", — заявил Зеленский.Но Зеленскому придется не только благодарить, а еще очень многое сделать, чтобы завоевать расположение господина Трампа. С другой стороны, он вообще оказался единственным, кто тепло высказался об Америке, кроме самих американцев. Скажем, немецкий взгляд на американское лидерство выражает предельную степень тоски и разочарования."Эра, когда США были вездесущим глобальным шерифом, подходит к концу. Достаточно вспомнить Сирию, Афганистан или Африку. Между тем будущее Ближнего Востока решается в Астане или Сочи, а не в Женеве или Нью-Йорке", — подчеркнул глава германского МИД Хайко Маас.Это и есть та самая "беззападность", которую придумал Ишингер — президент Мюнхенской конференции — которая перестает выполнять одну из своих основных функций — успокаивающей и обезболивающей таблетки для трансатлантического сообщества. И это связано с тем, что, по крайней мере, одна часть Запада — Старая Европа — осознала тот факт, что мир перестал быть однополярным. Другая часть отказывается это признавать. Такое вот биполярное расстройство.