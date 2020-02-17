Министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен будет баллотироваться на пост мэра Парижа от правящей партии Вперед, Республика!. Предыдущий кандидат Бенжамен Гриво отказался от участия в выборах после публикации компрометирующего видео, которое выложил Пётр Павленский. Как в руках скандального российского акциониста оказались интимные кадры французского политика?

Министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен будет баллотироваться на пост мэра Парижа от правящей партии "Вперед, Республика!". Предыдущий кандидат Бенжамен Гриво отказался от участия в выборах после публикации компрометирующего видео, которое выложил Пётр Павленский. Как в руках скандального российского акциониста оказались интимные кадры французского политика?Скандал, который во Франции уже называют "Гривогейт", просто не мог обойтись без женщины. И она нашлась. Александра де Таддео, 29-летняя студентка юридического факультета. Именно ей политик Бенжамен Гриво от правящей партии "Республика на марше" отправлял эротические видео.Дело это прошлое, съемки 2018 года. Александра вспомнила про них, когда сошлась с художником из России. Игривые сообщения приобрели политический смысл. Публикация видео стала манифестом против лживости властей предержащих. Гриво подал жалобу. Александра вместе с другом Павленским оказались в полиции. У ворот участка дежурят журналисты. Адвокат задержанного скупа на слова."Вы об этом знаете больше, чем я. У меня пока нет комментариев", — говорит адвокат Петра Павленского Мари-Алис Каню-Бернар.Павленскому и его подруге вменяют "вмешательство в личную жизнь" и "распространение изображений сексуального характера без согласия". Такое заявление сделала прокуратура Парижа. Сторонники Павленского с такой трактовкой не согласны."Для Павленского это политический жест, акт сопротивления. Сегодня стало очень сложно противопоставить что-то Эммануэлю Макрону и нынешнему правительству. Остается только переходить к мерам прямого действия, чтобы вторгнуться в политическое пространство", — комментирует ситуацию адвокат Жуан Бранко.Жуан Бранко — еще один участник "Гривогейт". Молодой адвокат, тоже друг Павленского. Яростный противник президента Макрона, участник акций "желтых жилетов", а в прошлом — советник WikiLeaks и адвокат Джулиана Ассанжа. Оппонент Бранко — адвокат пострадавшей стороны — слышит в его словах прямую угрозу приватности."Это же просто представитель Штази, "мини-Сталин". От этой истории попахивает террором и тоталитаризмом. Против политических противников все средства хороши, вы это хотите сказать? Куда нас заведут такие люди? Страшно от этой мысли", — говорит адвокат Бенжамена Гриво Ришар Малка."Такие люди" за словом в карман не лезут. Распространение интимного видео — не хулиганство, а проявление гражданской активности. Издание Le Point сообщает, что в начале февраля Бранко лично занимался вопросом распространения компромата на Бенжамена Гриво. Теперь молодой юрист от этого открещивается."В прессе появились инсинуации, что я каким-то образом связан с действиями, которые совершил Пётр Павленский. Никаких оснований для этого нет. Но этого хватило, чтобы мое имя появилось в деле в качестве его адвоката", — отмечает адвокат Жуан Бранко.Бранко выразил намерение защищать товарища, но прокуратура отстранила его от дела как заинтересованное лицо, пишет Le Parisien. Бранко назвал это неслыханным попранием прав на защиту.Именно в квартире у Бранко на бульваре Сен-Жермен была новогодняя вечеринка, закончившаяся дракой и поножовщиной, за которую изначально и задержали Павленского. Обвинения в распространении секс-видео ему предъявили уже в полицейском участке.Партия Макрона недолго оставалась без кандидата в мэры Парижа. Вместо скомпрометированного Бенжамена Гриво на выборы пойдет министр здравоохранения Аньес Бюзен. По данным Franceinfo, ее уговорил лично президент. Бюзен уже выразила уверенность, что победит. Если ей не помешают: у Петра Павленского много друзей во Франции.