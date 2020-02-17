В Антарктиде температура после рекордно высоких уровней постепенно возвращается к норме.

В Антарктиде температура после рекордно высоких уровней постепенно возвращается к норме. Об этом СМИ рассказал бывший глава метеорологического центра аргентинской базы Марамбио Маурисио Николас Лауриси.В течение последней недели самая высокая температура была зафиксирована 6 и 9 февраля, напоминает РИА Новости. Начиная с 10 февраля, ситуация стала нормализовываться. В настоящее время температура почти соответствует норме.6 февраля текущего года на научно-исследовательской станции "Эсперанса", расположенной на крайнем севере Антарктического полуострова, был зафиксирован новый исторический температурный рекорд – плюс 18,3 градуса.По данным синоптиков из Бразилии, 9 февраля на острове Сеймур, расположенном к востоку от северной оконечности Антарктического полуострова, была зафиксирована рекордная температура – 20,75 градуса выше нуля.Метеорологи из Аргентины не поверили наблюдениям своих коллег. Как рассказал Лауриси, в тот день температура поднималась лишь до плюс 15,5 градуса.