ОМВД России по району Измайлово г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Крылова Дмитрия Александровича, 1974 года рождения...

ОМВД России по району Измайлово г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Крылова Дмитрия Александровича, 1974 года рождения, местонахождение которого неизвестно с июля 2010 года.Приметы: на вид 35 – ­40 лет, рост 160 – ­174 см, нормального телосложения, волосы волнистые темно-русые, глаза серые.Особые приметы: шрам 40 см, расположен посередине груди.Одежда: рубашка коричневого цвета с узором из геометрических фигур, брюки светлого цвета, кроссовки светлого цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8 (495) 961-­19-­25 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73