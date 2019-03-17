В датском Силькеборге завершился второй матч женской сборной России на групповом этапе чемпионата мира. После победы над швейцарской командой российские керлингистки оказались сильнее и хозяек турнира – датчанок. Встреча закончилась со счетом 7:6 в пользу россиянок.

В датском Силькеборге завершился второй матч женской сборной России на групповом этапе чемпионата мира. После победы над швейцарской командой российские керлингистки оказались сильнее и хозяек турнира – датчанок. Встреча закончилась со счетом 7:6 в пользу россиянок.За сборную России выступили Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина.Следующий матч группового этапа российская команда проведет с соперницами из Южной Кореи. Он состоится 17 марта чуть позже.