Повредив переднюю крышку банкомата, злоумышленники похитили оттуда около 550 тысяч рублей...

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Лианозово г. Москвы задержан 28-летний приезжий, подозреваемый в краже денежных средств из банкомата», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В дежурную часть ОМВД России по району Лианозово г. Москвы поступило сообщение о том, что в одном из помещений на Абрамцевской улице сработала кнопка тревожной сигнализации. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили поврежденный банковский терминал. При просмотре записей с камер видеонаблюдения было установлено, что в помещение торговой точки, где находился банкомат, проникли трое мужчин в медицинских масках. Неизвестные, повредив переднюю крышку банкомата, похитили оттуда около 550 тысяч рублей.При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Лианозово г. Москвы задержан один из подозреваемых. Им оказался 28-летний приезжий мужчина. Часть похищенного полицейскими обнаружена и изъята.Следствием ОМВД России по району Лианозово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников данного деяния.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29