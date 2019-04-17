В Национальной хоккейной лиге завершилась четвертая игра серии плей-офф Кубка Стэнли между Вегас Голден Найтс и Сан-Хосе Шаркс. Рыцари на своем льду добились сухой победы со счетом 5:0. Дубль в составе победителей оформил Макс Пачиоретти.

В Национальной хоккейной лиге завершилась четвертая игра серии плей-офф Кубка Стэнли между "Вегас Голден Найтс" и "Сан-Хосе Шаркс". "Рыцари" на своем льду добились "сухой" победы со счетом 5:0. Дубль в составе победителей оформил Макс Пачиоретти.Еще по шайбе забросили Ши Теодор, Алекс Так и Джонатан Маршессо. Вратарь "Вегаса" Марк-Андре Флери впервые в противостоянии с "акулами" записал на свой счет "сухарь", отразив все 28 бросков по своим воротам."Рыцари" ведут в серии с "Сан-Хосе" со счетом 3:1. Следующая встреча этих соперников пройдет 19 апреля в Сан-Хосе.