Белые лебеди появились на пруду у рыбхоза Ворша в Собинском районе. Как рассказали в пресс-службе Госохотинспекции, эти величественные птицы, вероятнее всего, сделали там остановку, чтоб

Белые лебеди появились на пруду у рыбхоза Ворша в Собинском районе. Как рассказали в пресс-службе Госохотинспекции, эти величественные птицы, вероятнее всего, сделали там остановку, чтоб набраться сил во время возращения с зимовки к местам гнездования. Встретить лебедей в дикой природе – редкость. Есть даже примета, что если встретить стаю лебедей на водоеме, то это к