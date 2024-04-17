Когда во Владимирской области появится государственный приют для бездомных животных? О его...

Когда во Владимирской области появится государственный приют для бездомных животных?О его строительстве рассказал начальник региональной Инспекции ветеринарии и госнадзора в области обращения с животными - Александр Григорьев.Возведение приюта должно было начаться еще в 2023-м. Однако подрядчик грубо нарушил сроки, теперь ему грозит штраф.Параллельно идет поиск источников финансирования для продолжения стройки. Новые сроки пока не называются.На брифинге начальник госветинспекции также рассказал о зафиксированных в этому году случаях бешенства - их пока два. О каждом подозрительном, болезненно выглядящем животном необходимо сообщать в областную госветинспекцию.Александр Григорьев, начальник Госветинспекции Владимирской области:- Это касается не только с агрессией, без агрессией, любую информацию о животных без владельцев мы принимаем. Эту информацию можно направлять непосредственно в нашу инспекцию также, как по электронной почте, по телефону или в письменном виде любым доступным способом.