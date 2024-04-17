На улице Разина сбили ребенка. 12-летняя девочка получила травму, переходя дорогу. Сейчас её здоровью ничего не угрожает – она была отпущена домой после медицинского осмотра. Авария

На улице Разина сбили ребенка. 12-летняя девочка получила травму, переходя дорогу. Сейчас её здоровью ничего не угрожает – она была отпущена домой после медицинского осмотра. Авария случилась возле дома №24 на улице Разина днем 16 апреля. Около места происшествия находятся несколько учебных заведений: лингвистическая гимназия №23, 9-ая школа, ФОК и детский сад. Алена Бусько, старший