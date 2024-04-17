Правоохранители помогают жителю деревни Лубенцы Камешковского района получить благоустроенное жильё.

Правоохранители помогают жителю деревни Лубенцы Камешковского района получить благоустроенное жильё. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Ранее гражданин обитал в муниципальной квартире в многоквартирном доме №62. Данное здание было признано аварийным и подлежащим сносу. Однако новое жильё мужчине своевременно не дали.После обращения прокуратуры суд обязал орган местного самоуправления предоставить гражданину во внеочередном порядке благоустроенное жилое помещение по договору социального найма.«Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.