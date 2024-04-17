Смотрите Вести в 9.00: Епархия попросила на выход учредителей Суздальской православной...
Смотрите "Вести" в 9.00: Епархия попросила на выход учредителей Суздальской православной гимназии
Со своим уставом
- Епархия попросила на выход учредителей Суздальской православной гимназии. Чем может обернуться такая реорганизация? И при чем здесь здание школы?
Кровопийцы в деле
- Раньше срока проснулись они. Есть ли среди них энцефалитные? Проверка регионального Роспотребнадзора.
Тренировка спасателей
- Попробовали на себе. В чем особенность вертолетного десантирования? Итоги учений МЧС.