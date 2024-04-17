Студенты Владимирского филиала РАНХиГС разработали проекты по цифровому развитию...

Студенты Владимирского филиала РАНХиГС разработали проекты по цифровому развитию регионаТалантливые студенты из Владимирского филиала РАНХиГС заканчивают учебный год с отличием. Этой весной они получили стипендии от Tele2 за идеи по цифровому развитию региона. Стипендиальный фонд - 100 тысяч рублей.Как сделать Владимир центром притяжения туристов? Создать простую и понятную навигацию в своем вузе, научиться планировать время? Ответы на эти и другие вопросы дали студенты Владимирского филиала президентской академии. На протяжении пяти месяцев они работали над проектами: создавали прототипы мобильных приложений и чат-ботов. И все это в рамках стипендиального конкурса от Тele2.Сергей Орлов, директор Владимирского филиала Tele2:- Хотим, чтобы наш регион стал замечательным, красивым, комфортным, уютным для проживания. Идеи студентов, молодых ребят можно воплотить в жизнь. Мы готовы их поддержать, собственно, поэтому организовали этот проект.Александр Белоусов, Министр цифрового развития Владимирской области:- Я считаю, что на таких мероприятиях развивается мысль, развивается регион. Это безумно важно - иметь в регионе вот такую биржу. Я благодарю здесь Tele2 за то, что они выступили таким новатором, что так можно и во Владимирской области делать.На кону - повышенная стипендия от Tele2 - 100 тысяч рублей. Их финалисты разделят между собой.В жюри специалисты оператора мобильной связи, преподаватели академии, представители Министерства цифрового развития и Министерства образования и молодежной политики региона.Светлана Болтунова, министр образования и молодежной политики Владимирской области:- Чемпионатное, конкурсное движение, - оно всегда повышает интерес, оно стимулирует и детей, и молодежь на новые интересные результаты.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- Материальная составляющая играет большое значение для мотивации студенческой молодежи и, конечно, способствует тому, что эти ребята, которые получат поддержку, в дальнейшем, возможно, выберут Tele2, как будущую компанию, в которой можно работать, продвигаться по служебной лестнице.Саморазвитие - одна из ведущих тем конкурсных работ. Студент Илья Каманин разработал приложение для планирования распорядка дня «Атлант». И получил заветные 50 тысяч рублей, - их он потратит на реализацию своего проекта.Илья Каманин, студент 4 курса владимирского филиала РАНХиГС:- Абсолютно любой пользователь может внести в свой список задач те задачи, мероприятия, встречи - в свой план график, после чего, на основе системы рекомендаций, наш Алант подсказывает пользователю, как можно структурировать свой распорядок дня для того, чтобы его день был чуточку эффективнее.Стипендия - награда за упорный труд. Tele2 и дальше продолжит поддерживать талантливую молодежь, и будет предоставлять ей возможности для профессионального роста.Мария Артес, Алексей Ковалев "Вести-Владимир".