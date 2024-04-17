Правоохранители выявили многочисленные нарушения в Кольчугинском доме-интернате милосердия для престарелых и инвалидов.

Правоохранители выявили многочисленные нарушения в Кольчугинском доме-интернате милосердия для престарелых и инвалидов. Об этом рассказала региональной прокуратуры.К примеру, в ходе проверки были обнаружены факты ненадлежащей организации медпомощи обитателям дома-интерната. Здесь хранились построченные лекарства, а часть медицинского оборудования не использовалась.Кроме того, правоохранители выявили факты нарушения пожарной безопасности.«По результатам проверки прокурором руководителю учреждения внесено представление, фактическое устранение нарушений контролируется межрайонной прокуратурой», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.