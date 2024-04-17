В зону СВО доставлен важный груз, собранный Народным фронтом Владимирской области Нашим бойцам...

В зону СВО доставлен важный груз, собранный Народным фронтом Владимирской областиНашим бойцам привезли маскировочные сети, медицинские носилки, нашлемники, подушки и многое другое.Студенты ВлГУ передали крюки-кошки, волонтеры из Александровского района - дроны собственного производства. С помощью этих "птичек" наши ребята выполняют множество боевых задач: от корректировки артиллерии до разведки."Огромное спасибо команде губернатора, Народному фронту, можно сказать, - неоценимая помощь. Чем больше таких машин, тем больше спасенных жизней, больше безопасности. Нам сказали, передано от студентов ВлГУ. Огромное, ребятам, вам спасибо. Вы учитесь, мы воюем. Но ваша помощь неоценима. Так что вы такие же участники СВО, как и мы..."