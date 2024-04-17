В Оренбургской области – сильнейшее наводнение. Уровень воды достиг отметки почти в 12 метров. 33-ий регион не остался в стороне и отправил соотечественникам гуманитарную помощь. Первая

В Оренбургской области – сильнейшее наводнение. Уровень воды достиг отметки почти в 12 метров. 33-ий регион не остался в стороне и отправил соотечественникам гуманитарную помощь. Первая машина с питьевой водой уже отправилась в Оренбургскую область, сообщил губернатор Александр Авдеев в соцсетях. Жителям, которые эвакуированы из зон подтопления, необходима бутилированная вода. Из телеграм-канала “Авдеев. О важном”