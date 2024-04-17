Владимирские врачи, работающие в Пигановском Центре спецмедпомощи, успешно прооперировали семимесячного младенца.

Владимирские врачи, работающие в Пигановском Центре спецмедпомощи, успешно прооперировали семимесячного младенца. Позитивной новостью поделилась регионального правительства.Семья малыша проживает в Кабардино-Балкарии. У ребёнка был выявлен врождённый вывих тазобедренного сустава. Добрые знакомые порекомендовали родителям поехать во Владимир и обратиться в Пигановский Центре спецмедпомощи.«У специалистов Областного центра спецмедпомощи большой опыт исправления таких вывихов. Ещё в 2004 году владимирское медучреждение ставили в пример на Женевском конгрессе детских ортопедов», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.Врачи блестяще выполнили сложную операцию. Уже на следующий день малыш хорошо себя чувствовал и улыбался.