Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поручил доставить в Оренбургскую область питьевую воду.
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поручил доставить в Оренбургскую область питьевую воду. Об этом 17 апреля рассказала регионального правительства.
В настоящий момент жители Оренбуржья переживают гуманитарную катастрофу. Территорию захлестнуло наводнение, вода поднялась на высоту около 12 метров. Терпящим бедствие соотечественникам помогают неравнодушные граждане из разных уголков России, в том числе и из Владимирской области.
Вчера в зону чрезвычайной ситуации из 33-го региона выехала первая машина с питьевой водой, скоро отправятся ещё два автомобиля.
«Спасибо предпринимателям и всем, кто оперативно отреагировал на ситуацию и помог сформировать необходимый гуманитарный груз! Оренбуржцы, держитесь, мы с вами», - приводит пресс-служба слова Александра Авдеева.