Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поручил доставить в Оренбургскую область питьевую воду.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поручил доставить в Оренбургскую область питьевую воду. Об этом 17 апреля рассказала регионального правительства.В настоящий момент жители Оренбуржья переживают гуманитарную катастрофу. Территорию захлестнуло наводнение, вода поднялась на высоту около 12 метров. Терпящим бедствие соотечественникам помогают неравнодушные граждане из разных уголков России, в том числе и из Владимирской области.Вчера в зону чрезвычайной ситуации из 33-го региона выехала первая машина с питьевой водой, скоро отправятся ещё два автомобиля.«Спасибо предпринимателям и всем, кто оперативно отреагировал на ситуацию и помог сформировать необходимый гуманитарный груз! Оренбуржцы, держитесь, мы с вами», - приводит пресс-служба слова Александра Авдеева.