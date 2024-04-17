Во Владимире продолжается расследование дела о гибели беременной двойней женщины в стенах...

Во Владимире продолжается расследование дела о гибели беременной двойней женщины в стенах перинатального центраУбитый горем супруг решил придать огласке подробности трагедии, которая произошла в стенах ОПЦ восьмого марта, и впервые рассказал об этом съемочной группе "Вестей". Все подробности - у Дарьи Давыдовой.В стенах пустой квартиры Юрий пытается унять свою боль. Тяжелым грузом на полке шкафа - новые бутылочки, распашонки, пинетки...Юрий Киров, муж погибшей девушки:- Что нельзя сдать, я отдам потом в дом малютки.Своих малюток он видел один раз. Рост - сорок сантиметров, вес - полтора килограмма. Спустя сорок дней мужчина нашел в себе силы рассказать, как похоронил любимую жену, двух дочерей и мечту стать отцом.Юрий Киров, муж погибшей девушки:- Ставили диагноз нам "бесплодие", и у нас не получалось. Но прошли какие-то лечения, операции, которые назначали нам, процедуры, витамины. И получилось самим. Ну, без ЭКО забеременеть. И так еще обрадовались, узнали, что двойня даже.Муж говорит, - у Ирины это была первая беременность, все шло нормально. Девушка сама работала медсестрой и знала, как важно слушать врачей и делать всё, что они говорят. В конце февраля она легла на сохранение в перинатальный центр.Надежда Корнякова, мать погибшей девушки:- До седьмого марта все было нормально, у нее девочки были живы, они там у нее шевелились, толкались у нее. Тогда-то я, конечно, очень надеялась на врачей, думала, что там она под присмотром врачей, и врачи, конечно, ее обследуют, они все видят, что у нее там.Седьмого марта Юрий навещал супругу. Ира обещала позвонить утром и разбудить его на работу.Юрий Киров, муж погибшей девушки:- Восьмого марта она не позвонила. То есть какая-то неизвестная женщина позвонила. "Юрий, вы можете подъехать в ОПЦ?". Ну, у меня какая-то тревога в душе закралась, но в то же время и радость, может быть, дети родились мои? Меня встретила главный врач Туманова и сказала такую новость, что никого не удалось спасти. Ну, и Ира умерла. И дочки умерли. Никого не удалось спасти.Новость в тот же день облетела соцсети. Спустя сутки факт гибели беременной двойней женщины подтвердили в Минздраве, сообщив, что назначена ведомственная проверка.Дарья Давыдова, корреспондент:- Ровно через месяц после трагедии главврач перинатального центра Надежда Туманова уволилась по собственному желанию. Комментировать ее отставку, равно как и подробности внутреннего расследования, - в министерстве тогда не стали. Впрочем, со временем какие-то вопросы отпали сами собой. В ответ на официальный запрос "Вестей" пришла ссылка на пост Вконтакте, где Минздрав сообщает, что Надежда Туманова отозвала заявление об уходе и продолжит руководить перинатальным центром."Сама Туманова, даже не знала до конца, что у нее есть такая пациентка."Уголовное дело о врачебной халатности расследует Следком.Евгения Горина, старший помощник руководителя СУ СК России по Владимирской области:- Следователем следственного управления проведены допросы медицинских работников, которые оказывали помощь потерпевшей на разных этапах, ее родственников и иных лиц. Осмотрена изьятая по делу документация. Назначена комиссионная судебная медицинская экспертиза на предмет качества оказания медицинской помощи и ее соответствия установленным требованиям.Экспертизу документации проводят за пределами региона, чтобы исключить связь экспертов с местным врачебным сообществом. Сухая строчка в справке о смерти - это сейчас и медицинская тайна, и тайна следствия.Кое-что из материалов дела Юрий решил публиковать в соцсетях. Например, выдержки из трех многостраничных протоколов о грубых нарушениях, выявленных в ОПЦ.В Росздравнадзоре подтверждают факт апрельской проверки. Подписывая бумаги, юристы Минздрава пообещали вскоре представить свои возражения.Косвенно протоколы подтверждают то, о чем давно говорится. Что крупнейшее и самое оснащенное учреждение родовспоможения региона - это не перинатальный центр. Структурно, штатно, да и в обиходе врачей и пациенток это все еще "первый роддом".Дарья Давыдова, Андрей Синягин "Вести-Владимир".