Во Владимирской области будут судить уроженца Украины с гражданством РФ, обвиняемого в госизмене ...

Во Владимирской области будут судить уроженца Украины с гражданством РФ, обвиняемого в госизменеУправлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность уроженца Украинской ССР, гражданина Российской Федерации, причастного к совершению государственной измены, то есть совершению гражданином РФ оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.По версии следствия, указанный гражданин, являлся уроженцем и гражданином Украины. В январе 2016 году получил гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, мотивировав свое решение желанием постоянно жить и работать на территории РФ.В 2018 году злоумышленник выехал на территорию Украины и в 2020 году заключил контракт о прохождении военной службы в рядах ВСУ. При этом каких-либо заявлений в уполномоченные российские органы о выходе из гражданства Российской Федерации им в указанный период не подавалось. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ России по Владимирской области.В период с 2020 года он проходил военную службу по контракту в ВСУ, а с 2022 года с оружием в руках участвовал в боевых действиях в составе подразделений, непосредственно противостоящих ВС РФ.Весной 2022 года гражданин попал в плен и содержался в специализированном учреждении на территории Владимирской области. При проведении проверок в отношении указанного лица сотрудниками УФСБ России по Владимирской области были выявлены указанные выше обстоятельства.В марте 2024 года в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.Фото: freepik.com