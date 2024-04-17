Законодательному собранию Владимирской области исполнится 30 лет
450 заседаний, 4500 законов, 7 из...
Законодательному собранию Владимирской области исполнится 30 лет
450 заседаний, 4500 законов, 7 из которых выведены на федеральный уровень. Об итогах большой, тридцатилетней работы областного Законодательного Собрания рассказала его председатель Ольга Хохлова.
Ольга Хохлова, председатель Законодательного собрания Владимирской области:
- В ряде направлений мы были первыми. Мы предложили на федеральном уровне бороться за здоровье нашего подрастающего поколения. И мы первыми в своем регионе приняли закон о запрете продажи воздушных шариков с веселящим газом, или закись азота, которая наносила непоправимый вред здоровью.
Сегодня в фокусе внимания областного парламента - социальная сфера. Проведен мониторинг школьного питания.
Депутаты посетили 110 образовательных организаций, и лично проверили качество завтраков и обедов, зафиксировали просьбы учащихся. Работа с подрастающим поколением ведется активно, - отметила Ольга Хохлова. В мае будет сформирован новый состав Молодежной Думы.
Отдельно был отмечен новый для нашего ЗакСобрания формат выездных заседаний. Одно из последних прошло в Киржаче - там обсудили вопросы развития внутреннего туризма.