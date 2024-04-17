Убийство произошло 6 февраля на улице Садовой, сообщили в прокуратуре. 35-летняя обвиняемая, ее сожитель и их гость вместе распивали алкоголь дома на кухне. Между парой возник конфликт, во

Убийство произошло 6 февраля на улице Садовой, сообщили в прокуратуре. 35-летняя обвиняемая, ее сожитель и их гость вместе распивали алкоголь дома на кухне. Между парой возник конфликт, во время которого мужчина оскорбил возлюбленную. В гневе она схватилась за кухонный нож. Женщина вонзила холодное оружие в грудь сожителя и попала прямо в сердце. Испугавшись, она стала