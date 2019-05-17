Экс-первая ракетка мира и обладатель 20 титулов чемпиона турниров Большого шлема швейцарец Роджер Федерер снялся с турнира Masters в столице Италии перед четвертьфиналом против грек Стефаноса Циципаса. Причиной стала травма правой ноги.

Экс-первая ракетка мира и обладатель 20 титулов чемпиона турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер снялся с турнира Masters в столице Италии перед четвертьфиналом против грек Стефаноса Циципаса. Причиной стала травма правой ноги.Накануне 37-летний теннисист в выигранном матче с хорватом Борной Чоричем вызывал на корт врача, сообщает официальный сайт турнира в Риме. Затем швейцарец рассказал журналистам, что повредил палец ноги на скользком грунте и несколько геймов его беспокоила боль.В результате 20-летний Циципас без игры вышел во второй полуфинал турнира столь высокого уровня: на прошлой неделе в Мадриде он дошел до финала и уступил Новаку Джоковичу.Федерер же рискует пропустить Открытый чемпионат Франции по теннису – второй в нынешнем сезоне турнир "Шлема". Он два года подряд пропускал всю грунтовую часть сезона и парижский Roland Garros. Нынешний турнир в столице Франции он также может исключить из своего соревновательного графика.