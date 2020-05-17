Практика возобновления авиаперевозок в Китае и Мексике говорит о том, что самолеты типа Сухой Суперджет 100 становятся наиболее востребованными. Об этом заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов заявил в интервью Павлу Зарубину, автору программы Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1.

Практика возобновления авиаперевозок в Китае и Мексике говорит о том, что самолеты типа "Сухой Суперджет 100" становятся наиболее востребованными. Об этом заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов заявил в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Из 360 самолетов группы "Аэрофлот" сегодня 218 стоят на бетоне. И практика возобновления перевозок, которые мы наблюдаем в Китае, в Мексике, говорит о том, что самолеты этого типа, наиболее востребованы. Поэтому у "Суперджет"» серьезный и хороший шанс сейчас проявить себя на рынке", — отметил Борисов.